“Перемирие” на Донбассе: горячо в Крымском и под Мариуполем

В течение суток российские оккупационные войска, пренебрегая так называемым “хлебным перемирие”, 21 раз открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В то же время враг не применял оружие, запрещенное Минскими договоренностям, сообщает пресс-центр ООС.

На Луганском направлении неспокойно было в Крымском и Причепиловке, где враг применял автоматические гранатометы и стрелковое оружие.

Противник также проявил себя в районе Светлодарской дуги. Там наши позиции обстреливались из стрелкового оружия в районе населенных пунктов Луганское и Новозвановка.

– Также враг совершил обстрел новых позиций, которые занимает рота глубинной разведки из состава Объединенных сил, на восточной окраине Золотое-4, получив адекватный ответ, обстрел был прекращен, – говорится в сообщении.

Новолуганское оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Здесь в результате вражеского обстрела один наш защитник получил ранения.

На Донецком направлении враг проявил себя, обстреляв защитников Песков из противотанковых гранатометов.

Горячее всего было на Мариупольского направлении, где наблюдалось наибольшая количество провокаций в районе Водяного, Гнутово, Широкино, Павлополя, Чермалыка и Лебединского. Огнем из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия враг пытался заставить наших защитников открыть огонь.

– Несмотря на объявленное перемирие, боевики российских оккупационных войск в течение текущих суток три раза открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитниках Крымского, что на Луганском направлении, и в районе населенных пунктов Водяное и Широкино, что на Мариупольском направлении, – уточнили в штабе.

По данным украинской разведки, двое боевиков ранены.

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Напомним, 27 июня Трехсторонняя контактная группа заявила о поддержке режима прекращения огня на Донбассе с 1 июля – в связи с началом сезона уборки урожая.

Фото: Операція об’єднаних сил/Joint Forces Operation