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Под Мариуполем вертолет ВСУ пронесся над головами пляжников

До воды и отдыхающих людей было всего несколько метров.

В районе поселка Рыбацкое возле Мариуполя Донецкой области боевой вертолет Вооруженных сил Украины пролетел прямо над пляжем с десятками отдыхающими.

Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале Якорь.

В описании сказано, что вертолет пролетел в рамках учений.

Читайте: Старше 20 лет летать не будут. Тотальная проверка чартерных самолетов в Украине

Напомним, в Японии разбился американский истребитель F-15.

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