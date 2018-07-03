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Погода в Украине на сегодня, 3 июля (КАРТА)

Сегодня в Украине без осадков, лишь в северной части местами небольшой дождь.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, будет преобладать юго-западный ветер 5-10 м/с.

В течение дня от 17 до 22 градусов тепла, в южных областях 23-28°.

В Киеве сегодня утром небольшой дождь, днем без осадков.

Температура ночью 10-12°, днем 18-20°.

Читайте: В Ивано-Франковской области река вышла из берегов и смыла колыбу

К слову, ранее Факты ICTV публиковали прогноз погоды на весь июль.

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