Рада приняла закон об алиментах 2018: увеличен размер и ужесточено наказание

Верховная Рада приняла закон об усилении ответственности недобросовестных родителей, которым предусмотрено повышение размера алиментов до прожиточного минимума.

За внесение соответствующих изменений в законопроект №8296 проголосовали 230 народных депутатов.

– Минимальный размер алиментов увеличен до прожиточного минимума (1777 грн с 1 июля – Ред.). Если алименты не выплачиваются в течение года, то их сумма автоматически увеличивается на 20%, если в течение 2 лет – на 30%, – рассказал в кулуарах парламента министр юстиции Павел Петренко.

По его словам, если алименты не выплачиваются более 3 лет, сумма алиментов увеличивается на 50%.

Кроме того, увеличили штрафы для родителей, которые не создают необходимых условий для жизни, обучения и воспитания детей. Если ранее речь шла о сумме в сотни гривен, то теперь штраф составляет от 850 до 1700 грн, а за повторное нарушение в течение года – от 1700 до 5100 грн.

Читайте: Как взыскать алименты с детей: советы юристов

В то же время, в законе предусмотрены льготы для родителей, которые развивают детей. То есть при подаче ежегодной налоговой декларации сумма уменьшится на 18%. Речь идет о развитии детей в частных садиках, на курсах английского языка и в музыкальных школах.

Этим законом Рада также утвердила новые правила выезда ребенка за границу:

тот из родителей, с кем после развода остался ребенок, сам решает вопрос о его выезде за границу на срок не более месяца;

если ребенок выезжает за границу больше, чем на месяц, то родитель, с которым живет ребенок, также может не получать разрешение – если второй задолжал алименты больше, чем за 4 месяца;

родителю, с которым ребенок не живет, для поездки с ним за границу нужно нотариально заверенное согласие другого родителя; если ему такого согласия не дают, можно обратиться в суд – но только если нет задолженности по алиментам.

Закон также ужесточает ответственность за неуплату алиментов и увеличивает срок обращения и период, за который могут быть взысканы алименты: уменьшается совокупный размер задолженности за неуплату алиментов до 3 месяцев для назначения общественно полезных работ. В случае совершения повторного в течение года административного правонарушения, связанного с неуплатой алиментов, предусматривается применение административного взыскания в виде общественно полезных работ на срок от 240 до 360 часов.

В отношении лиц, уклоняющихся от отбывания административного взыскания в виде общественно полезных работ, закон устанавливает административную ответственность и предусматривает административный арест до 10 суток, а в случае злостного уклонения – уголовную ответственность и лишение свободы до 2 лет.

Закон вступит в силу через месяц после публикации.

Напомним, должники алиментов с 6 февраля, в соответствии с законом об усилении ответственности за неуплату алиментов, не могут выехать за пределы Украины и водить транспорт.

Фото: dreamstime.com