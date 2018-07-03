Под Одессой с рельс сошли 14 вагонов. Сбился график пассажирских поездов

Сегодня на перегоне Ивановка-Веселый Кут в Одесской области сошли с рельсов сразу 14 вагонов. Движение временно приостановлено.

– Из-за инцидента движение около 20 пассажирских поездов организовано альтернативными маршрутами, в объезд этого участка, – сообщает Укрзализныця, передает Интерфакс-Украина.

В частности, поезда №762/761 Одесса – Киев, №94/93 Одесса – Минск, №24/23 Одесса – Москва, №106/105 Одесса – Киев, №146/145 Измаил – Киев проследуют маршрутом Одесса – Колосовка – Помошная – Чернолесская – Т.Шевченко – Мироновка – Киев.

Поезда №136/135 Белгород-Днестровский – Черновцы, №258/257 Одесса – Львов, №26/36 Одесса – Рахов – Перемышль, №108/107 Одесса – Ужгород, №12/11 Одесса – Львов пойдут по маршруту через Одессу – Колосовку – Помошную – Слободку – Вапнярку.

Поезд №84/83 Одесса – Ковель проследует маршрутом Одесса – Колосовка – Помошная – Чернолесская – Т.Шевченко – Мироновка – Фастов – Казатин.

Поезд № 223/224 Киев – Одесса пойдет по маршруту через Подольск – Помошную – Колосовку – Одессу, поезда №23/24 Москва – Одесса и №258/257 Львов – Одесса проследуют через Слободку – Помошную – Колосовку – Одессу, а поезда №145/146 Киев – Измаил и №105/106 Киев – Одесса – через Фастов – Мироновку – Чернолесскую – Помошную – Одессу.

– Железнодорожники информируют пассажиров об изменении времени прибытия поездов и маршрута и рассматривают возможность организации трансфера пассажирам, которые следуют на станции, в которые сейчас поездами добраться невозможно, – говорится в сообщении.

Согласно ему, на место происшествия направлены три восстановительных поезда, и там уже работает комиссия для определения причины инцидента.

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К слову, с 30 марта из Одессы до Кишинева начал курсироватьмодернизированный пассажирский поезд.

ФОТО: Руслан Форостяк