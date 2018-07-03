Сенцов, Украина с тобой! На НСК Олимпийский прошла масштабная акция

На НСК Олимпийский в Киеве вечером 2 июля состоялась акция в поддержку осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Участники акции развернули на трибунах стадиона баннер с надписью “Олег Сенцов, Украина с тобой”, зажгли файеры и cпели Гимн Украины.

– Первая цель – это поддержать Олега Сенцова в его неравной борьбе с кремлевским судилищем. Вторая цель акции – привлечь внимание украинской и международной общественности к проблеме с Сенцовым…Акция проходит на стадионе. Это где-то символично, потому что в России проходит чемпионат мира по футболу, – рассказал вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр.

Откликнулся на акцю и президент Петр Порошенко.

– Мы все вместе выражаем слова солидарности со всем миром, который требует от Путина немедленно освободить Олега Сенцова, Владимира Балуха, Романа Сущенко, Александра Кольченко и всех украинских политических заключенных, находящихся в застенках РФ, временно оккупированных Донецкой области и аннексированном Крыму, – написал он в Facebook.

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К слову, в ночь на пятницу группа муниципальных депутатов и активистов устроила в центре Москвы акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного в России.

Фото: УНІАН

Видео: Ольга Чайко/Facebook