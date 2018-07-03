PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Сколько украинцев уехали на заработки за границу - официальные данные/

Сколько украинцев уехали на заработки за границу – официальные данные

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что на постоянной основе за рубежом трудоустрено более 3 млн 200 тысяч граждан Украины.

– Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч украинских граждан, – сообщил Рева на церемонии запуска проекта по улучшению управления рынком труда Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине в Киеве во вторник, пишет Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что трудовая миграция в настоящее время имеет сезонный характер.

Читайте: Работа за границей: как не стать жертвой торговли людьми

– В этом процессе, по нашим оценкам, принимает участие до 9 млн украинских граждан, – добавил министр.

К слову, украинцев предупредили о рисках для здоровья во время работы за границей.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Работа в ЕС 2018: какие зарплаты и почему люди возвращаются
Уйти красиво. Как правильно уволиться без скандала и отработки (ИНФОГРАФИКА)
Робота для студентів на літо
Работа для студентов на лето: 10 вакансий, где платят больше
Профессия: заробитчане. Стоит ли украинцам ехать работать за границу?
Чехия хочет ускорить трудоустройство украинцев
Тістечка
В США женщину уволили из-за пирожных со слабительным
Як просити надбавку до зарплати та не отримати відмову
Как просить прибавку к зарплате и не получить отказ
Як повернути зарплату
Не платят зарплату? Куда обращаться и как получить деньги (ИНФОГРАФИКА)
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка