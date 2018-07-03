Сколько украинцев уехали на заработки за границу – официальные данные

Министр социальной политики Андрей Рева заявляет, что на постоянной основе за рубежом трудоустрено более 3 млн 200 тысяч граждан Украины.

– Постоянно за границей работает более 3 млн 200 тысяч украинских граждан, – сообщил Рева на церемонии запуска проекта по улучшению управления рынком труда Инклюзивный рынок труда для рабочих мест в Украине в Киеве во вторник, пишет Интерфакс-Украина.

Он также отметил, что трудовая миграция в настоящее время имеет сезонный характер.

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– В этом процессе, по нашим оценкам, принимает участие до 9 млн украинских граждан, – добавил министр.

К слову, украинцев предупредили о рисках для здоровья во время работы за границей.