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Старше 20 лет летать не будут. Тотальная проверка чартерных самолетов в Украине

Государственная авиационная служба проведет техническую ревизию всех чартерных самолетов.

– Не обижайтесь, если кому-то мы запретим летать, – заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян, передает Громадське. 

По его словам, все, что старше 20 лет не будет летать в Украину. Рейтинг авиакомпаний опубликуют на сайте министерства инфраструктуры.

Читайте: Что можно провозить в самолете

Проверка продлится в течение следующих 2 недель.

Ранее Факты ICTV писали, что украинские туристы, которые не могли вылететь из Албании и Турции из-за отмены или переноса своих авиарейсов, вернулись в Украину.

Фото: Dreamstime.

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