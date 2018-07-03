В Генштабе ВСУ знают, зачем Путину украинские названия российских полков

Присвоение частям российской армии названий украинских городов означает, что Россия не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме.

Об этом написал в Facebook начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

– 1. Украинская армия имеет собственные военно-исторические традиции и действия России никак на нас не влияют.

Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию – воровать чужую историю и славу. Это маркировка территории и озвучивание претензий на земли других народов, к которым Россия имеет никакого отношения. Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыме. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины, – отметил он.

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Напомним, вчера президент России Владимир Путин присвоил ряду частей российской армии названия украинских городов – якобы в память об их участии в освобождении этих городов во время Второй мировой.

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