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В Украине исчезнет реклама со столбов

Верховная Рада приняла изменения в закон О рекламе (относительно использования отдельных элементов благоустройства и контактной сети при осуществлении рекламной деятельности).

За это решение проголосовали 226 народных депутатов из 329, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом устанавливается, что размещение рекламы и/или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения запрещается.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как отмечается в пояснительной записке, в результате принятия этого законопроекта использование объектов благоустройства, как это и предусматривается действующим законодательством, “будет происходить в соответствии с их функциональным назначением для обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека”.

Кроме того, отмечается в документе, будет ограничено “тотальное господство в городском пространстве рекламоносителей, которое приводит к визуальному засорению улиц и площадей”. Это будет способствовать сохранению аутентичности и пространственной композиции архитектурных ансамблей и объектов культурного наследия, повышению туристической привлекательности, улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения, считают авторы законопроекта.

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Напомним, что в мае этого года Минздрав Украины подготовил законопроект, который отменяет выдачу специального разрешения на занятие народной медициной.

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