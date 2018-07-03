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В Украину вернулись все 1,5 тыс. туристов, застрявшие в аэропортах 6 стран

Туристы, которые застряли в Тунисе, Албании, Грузии и других странах из-за конфликта между туроператором Oasis и авиакомпанией Браво, возвращены в Украину.

– Мы искренне надеялись, что рынок дерегулирован и мы увидим идеальный механизм, когда бизнес работает с обществом. Этого не произошло, мы были вынуждены вмешаться и обеспечили возврат в Украину из Туниса, Албании и других стран наших граждан, – заявил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, кризис преодолен и проблема решена.

Омелян отметил, что в целом из-за сложившейся ситуации пострадало около 1,5 тыс. украинских туристов.

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Он добавил, что министерство рекомендовало всем пострадавшим предоставить коллективное обращение в суд на туроператоров.

Украинские туристы не могли вернуться домой из Туниса, Албании, Грузии, Италии, Испании и Турции.

Напомним, из Туниса вылетели два последние самолета с украинскими туристами, которые не смогли вовремя попасть на родину из-за отмены рейсов авиакомпанией Bravo Airways.

Фото: Dreamstime.

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