Какие изменения в Конституцию принесли наиболее ощутимый результат

Украина не раз меняла главный документ. Однако в последние несколько лет изменения касались различных вопросов. Политический эксперт Олеся Яхно рассказала Фактам ICTV, какие именно реформы принесли наибольший результат.

Изменения в Конституцию в вопросе децентрализации стали наиболее действенными, считает эксперт.

– Так получилось, что в условиях войны изменения в Конституцию, связанные с децентрализацией и оккупированными территориями оказались несовместимыми. Но я считаю, что децентрализация и местное самоуправление могут объединить многие политические силы в парламенте. Это то, что нужно и то, что будет позитивом, независимо от того, кто победит и на президентских выборах, и на парламентских.

Что же касается изменений, которые должны декларировать намерение Украины стать членом ЕС и НАТО, о которых заявлял президент Петр Порошенко, то по мнению Олеси Яхно, это верная инициатива.

Однако, стоит ли прописывать в документе вступление в конкретные институты, а не общий вектор направления, еще предстоит определить конституционалистам, считает политолог.