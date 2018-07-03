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Из Туниса вылетели последние самолеты с украинскими туристами – МИД

Из Туниса вылетели два последние самолета с украинскими туристами, которые не смогли вовремя попасть на родину из-за отмены рейсов авиакомпанией Bravo Airways.

Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, передает УНИАН.

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– Только вылетели два последних рейса из Туниса на Киев с 172 и 174 туристами соответственно, – сообщил Кирилич.

Напомним, уже несколько суток  850 украинских туристов не могут вылететь из Туниса в Украину.

Фото: Dreamstime.

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