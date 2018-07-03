Защита детей: увеличенные алименты и общественный мониторинг

Верховная Рада проголосовала за увеличение суммы алиментов и усиление ответственности родителей за невыплату денег детям. Однако лишь одними деньгами забота не ограничивается. Факты ICTV рассказывают об общественной инициативе мониторинга соблюдения прав детей.

Верховная Рада продлила принятия серии изменений для плательщиков алиментов. Еще в феврале усилилась ответственность для должников. Изменения позволили наказывать должников, которые более полугода не платят алименты.

В частности, должнику по алиментам запрещается водить автомобиль или другой транспорт в течение шести месяцев, пользоваться огнестрельным охотничьим и пневматическим оружием и охотиться.

Новые алименты

Парламент внес изменения в новый закон. Теперь минимальный размер алиментов составит 1 прожиточный минимум.

А для должников предполагается пропорциональное увеличение суммы долга. Чем дольше не платит родитель, тем больше процентов ему необходимо будет заплатить более задолженность сумму.

– Мы не становимся на чью-то сторону – мы хотим, чтобы дети не были заложниками порой непростых отношений между отцом и матерью.

Так прокомментировал голосование председатель Комитета по вопросам экономической политики Верховной Рады Андрей Иванчук.

Новые положения закона не только наказывают, но и поощряют. Для родителей, которые вкладывают средства в развитие ребенка, предусмотрено налоговые льготы.

Не только деньги

К сожалению, не все родители вкладывают деньги и силы в развитие собственных детей. Есть и такие, которые детскую судьбу возлагают на плечи государства.

Соблюдение прав ребенка в интернатных учреждениях должно контролировать не только государство. Общественности тоже следует приобщаться к процессу мониторинга. Такая идея программы участницы проекта Новые лидеры Дарьи Касьяновой.

Экономист по специальности, Дарья уже более трех лет работает в секторе защиты прав детей. Один из воплощенных участницей проектов – специально возведенный городок под Киевом для семей, которые создали детские дома семейного типа.

Сейчас Касьянова работает над реформой интернатов. Она предусматривает сохранение ребенка в семье. Для этого должны быть созданы специальные центры.

Предупредить попадание в интернат

Основная часть воспитанников спецучреждений на самом деле имеет семьи. Просто родители не могут обеспечить детям надлежащие условия жизни. Поэтому важнее не разделить семью, а помочь финансово или психологически.

– Особого внимания требуют интернаты. В закрытых заведениях сложно отследить качество обучения, питания и других условий жизни. Но в семьях тоже нарушаются права ребенка. Не всегда осознанно. Иногда из-за низкой компетентности родителей. Но здесь можно выявлять это неблагополучие на ранней стадии, – считает Дарья Касьянова.

Таким образом общественный мониторинг поможет вовремя выявить проблему и решить ее совместными усилиями центра и семьи.

По словам Касьяновой, отслеживать состояние соблюдения прав детей должна экспертная мониторинговая группа. В своей работе она будет полагаться на международный опыт.

Эксперты будут реагировать на сообщения об инцидентах в семьях и работать над преодолением причин их появления. Цель – предупредить подобные проявления в будущем и сохранить семью.

Счастливые дети создают такие же семьи

Статистика свидетельствует, что дети, которые вырастают в интернатах, в большинстве случаев по разным причинам отдают туда уже своих потомков.

Сложно проходят процесс взросления и дети, оставшиеся без одного из родителей и живут за счет его алиментов. Что и говорить о ситуации, когда и эти деньги отец или мать платить не хочет и заставляет ребенка чувствовать себя ненужным.

Поэтому соблюдение прав детей означает не только заботу о маленьких украинцах, но и закладывает фундамент для их полноценного взрослой жизни.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк