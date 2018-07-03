Из-за ливня в Чернигове и Закарпатье многие местные жители столкнулись с затоплением своих домов. Вода поднималась очень быстро, и даже в квартирах было тяжело находиться.

– За 20 минут вода уже поднялась больше метра… Мы боимся, чтобы снова не пошел сильный дождь, – о таком рассказывали жители Чернигова после того, как в городе 30 июня выпала месячная норма осадков.

Под водой моментально оказались не только улицы города, но и квартиры местных жителей, которые не успели спасти свое имущество.

– Везде в доме была вода и даже в шкафу все промокло – рассказала жительница города.

За последний месяц сильные ливни доставили проблемы не только жителям Чернигова. В середине июня от осадков пострадали и в Виннице, где улицы превратились в настоящие реки, а деревья падали из-за непогоды.

В Луцке же последствия ливня пришлось устранять с помощью спецтехники. Ведь из-за бури деревья вырывало с корнем, и пострадал общественный транспорт и автомобили.









Затопило квартиру: что делать и куда обращаться за компенсацией / 5 фотографий

В Чернигове же пострадавшие люди обвиняют не только непогоду, но и застройщиков, которые решили возвести новые дома и гаражные кооперативы, и забили мусором дождевые коллекторы. После этого сильные ливни затапливают все вокруг.

Почему происходят наводнения

Как правило, наводнением называют значительное затопление территории в результате подъема уровня воды в реке, море, озере или водохранилище, из-за которого масштабный ущерб наносится экономике, социальной сфере или природной среде.

По нанесению ущерба их делят на малые, большие, особо опасные и катастрофические. То, что произошло в Чернигове, как минимум можно оценить как наводнение большого типа, поскольку оно привело к ощутимому материальному ущербу и существенно нарушило хозяйственный и бытовой уклад жизни людей.

Причинами наводнений часто становятся сильные дожди, которые приводят к тому, что реки выходят из берегов. Иногда таяние снегов приводит к сильным затоплениям. Также причинами могут стать цунами, прорыв плотины, штормовые приливы, оползни.

Если же в городе сильно засорены системы дождевой канализации, то из-за ливней или активного таяния снегов может затопить целые районы города, от чего пострадает экономика и местные жители.

Что делать, если затопило квартиру

Причин затопления квартиры может быть несколько и в зависимости от случая, ваши действия могут отличаться.

Если вы уверены, что топят вас соседи, то в первую очередь нужно подняться к ним и попытаться решить этот вопрос мирно и быстро устранить причину затопления (к примеру, открытый кран) самостоятельно или же вызвать аварийную службу.

– Согласно ч. 1 ст. 1166 ГК Украины, имущественный ущерб, причиненный неправомерными решениями, действиями или бездеятельностью личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, причиненный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, причинившим вред. Если вдруг в затоплении вины соседей нет, лопнул стояк или протекла крыша, то к ответу привлекается ЖКХ/ОСМД, – рассказала юрист консультант в сфере Гражданского Кодекса Украины компании Felix Consult Наталья Бойчук.

Читайте: Вор в квартире: что делать и можно ли убить грабителя

После ликвидации причин затопления, стоит обратиться в ЖКХ (ОСМД или другое учреждение) с письменным заявлением по осмотру квартиры и составления акта заливки. Он нужен для того, чтобы подтвердить факт затопления помещения и указать причины и последствия происшествия.

– Первым делом, в тот же день, или на следующий, но не позже, нужно связаться с вашей управляющей компанией, и вызвать комиссию, во главе с главным инженером, для составления акта о затоплении. Комиссия проводит осмотр и составляет акт, бесплатно, – говорит юрист.

Его должны составлять представители жилищно-эксплуатационной организации, которая обслуживает конкретный дом. Во время этого должен присутствовать владелец затопленной квартиры и человек, который виноват в происшествии (если такой есть). Отказать в составлении акта не имеют права, а если и пытаются, то нужно настаивать на своем. В худшем случае, придется приглашать независимых экспертов.

В составленном акте обязательно должны присутствовать:

дата, время и место происшествия;

детальное описание всех повреждений, которые появились в результате затопления;

подписи всех лиц, которые осматривали квартиру;

печать управления дома;

причина, из-за которой залило квартиру с уточнением источника происшествия и его владельца;

дополнения потерпевшего, если стороны считают акт неполным.

Также можно снять результаты затопления на фото или видео. Они пригодятся во время судового процесса.

После этого лучше всего пообщаться со стороной, которая затопила помещение. Если ответственный за произошедшее признает свою вину и договорится о возмещении ущерба, то можно обойтись без суда. Но такое происходит достаточно редко. Когда договориться не удается, то нужно идти в суд.

Как узнать размер убытков и обратиться в суд

Чтобы точно определить, во сколько обойдется владельцу квартиры ущерб, причиненный затоплением, стоит вызвать эксперта, который оценивает подобные вещи. Делать это нужно через несколько дней после происшествия, чтобы проявились все последствия.

Конечно, такое удовольствие не будет бесплатным, но вы сможете подать в суд заявление с указанием точной суммы возмещения ущерба, которую тяжело будет оспорить. В случае решения в вашу пользу, виновный в затоплении должен будет возместить и сумму, потраченную на проведение экспертизы.

Ремонтные работы можно проводить уже после полного составления акта заливки и отчета о нанесенном ущербе. Если до этого провести ремонт, то вы можете потерять ценные доказательства, которые подтвердят вашу правоту в суде.

– После окончания ремонта, возьмите с организации, которая устранила последствия затопления квитанцию за эту работу. На случай, если затопление повлекло за собой ущерб вашему здоровью — обратитесь к врачу, после чего получите от него доказательства обращения с некими жалобами на здоровье, – рассказала Наталья Бойчук.

Во время подачи судового иска нужно обязательно подтвердить факт причиненного ущерба и его размер, противоправность поведения виновника затопления и причинно-наследственную связь между противоправным поведением человека и причиненным ущербом.

Что делать в случае стихийного бедствия

В том случае, если ущерб вашему имуществу был причинен в результате стихийного бедствия, то все становится сложнее. Ведь для начала местность должны признать зоной чрезвычайной экологической ситуации. В таком случае жертвами признаются юридические и физические лица, которым причинен вред в результате возникновения такой ситуации.

– Лицам, пострадавшим от чрезвычайной экологической ситуации, возмещается причиненный материальный ущерб и предоставляется другая необходимая помощь на условиях и в порядке, установленных законом, – добавила юрист.

Возмещение вреда происходит за счет средств государственного и местных бюджетов, которые предусмотрены на такие цели. Также могут использоваться резервный фонд Кабинет министров и других источников, которые не запрещены законом.

– В свою очередь использования средств из государственного бюджета, регулируются дополнительными постановлениями и указами, что и усложняет получения финансовой помощи в случае получения ущерба от стихийных бедствий. В таком случае, следует набраться терпения и сил, обращаться в местные органы самоуправления, следить за действиями государственных органов, и быть готовым к преодолению бюрократии и бумажной волокиты, – подытожила Наталья Бойчук.

К слову, Факты ICTV разобрались, как обезопасить себя от кражи ваших данных и как защитить себя в случае утечки.

Фото: Волинські новини, burgiata (скріншот з відео), 20minut