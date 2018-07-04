Летний выпуск спецпроекта Красивая страна собрал самые перспективные крафтовые производства страны.

Украинская продукция давно стала синонимом качества, тренда и конкурентоспособности.

Все больше украинцев лакомится отечественными деликатесами, восхищается аутентичной одеждой и украшениями, обустраивает быт произведенными в Украине товарами.

Целью нового рейтинга стало показать разнообразие и креативный потенциал украинских производителей формата МСБ разных направлений потребительского сегмента.

– Нынешний рейтинг – это 100 идей, 100 историй создания собственного бизнеса с чистого листа, 100 примеров, которые мотивируют начать свое дело, – раскрывает подробности Евгений Гордейчик, главный редактор журнала Фокус.

В начале работы над выпуском на основании редакционной экспертизы Фокус составил лонг-лист из 200 брендов в 9 категориях.

Далее команда экспертов оценила бренды по качеству, перспективам развития и профессиональности брендинга.

Экспертами рейтинга выступили:

Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка Евгений Гордейчик, главный редактор журнала Фокус Юлия Савостина, основательница проекта Made In Ukraine Анна Луковкина, основательница проекта Всі. Свої Роман Тугашев, основатель проекта Уличная Еда Андрей Федорив, основатель агентства Fedoriv Максим Бахматов, управляющий партнер Unit.City

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– Номер вышел историческим. Мне было очень тяжело выставлять оценки. Даже когда у меня были определенные замечания, я думал только о том, что это чье-то дело жизни. Имею ли я право своей оценкой эти бизнес-крылья “подрезать”? 100 брендов-победителей – совсем не исчерпывающий список. Это всего лишь ростки того самого малого, но великого бизнеса страны. И мы постараемся найти их, собрать вместе, поддержать, чтобы этот список рос каждый год в геометрической прогрессии, – отмечает Андрей Пышный, Председатель правления Ощадбанка.











100 украинских брендов, которыми мы можем гордиться / 6 фотографий

Спецвыпуск стал знаковым для журнала: это первый номер за 11 лет существования журнала, который вышел полностью на украинском языке.

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Тем временем журнал Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих компаний в мире.