100 украинских брендов, которыми мы можем гордиться

Летний выпуск спецпроекта Красивая страна собрал самые перспективные крафтовые производства страны.
Украинская продукция давно стала синонимом качества, тренда и конкурентоспособности.
Все больше украинцев лакомится отечественными деликатесами, восхищается аутентичной одеждой и украшениями, обустраивает быт произведенными в Украине товарами.
Целью нового рейтинга стало показать разнообразие и креативный потенциал украинских производителей формата МСБ разных направлений потребительского сегмента.
– Нынешний рейтинг – это 100 идей, 100 историй создания собственного бизнеса с чистого листа, 100 примеров, которые мотивируют начать свое дело, – раскрывает подробности Евгений Гордейчик, главный редактор журнала Фокус.
В начале работы над выпуском на основании редакционной экспертизы Фокус составил лонг-лист из 200 брендов в 9 категориях.
Далее команда экспертов оценила бренды по качеству, перспективам развития и профессиональности брендинга.
Экспертами рейтинга выступили:
- Андрей Пышный, председатель правления Ощадбанка
- Евгений Гордейчик, главный редактор журнала Фокус
- Юлия Савостина, основательница проекта Made In Ukraine
- Анна Луковкина, основательница проекта Всі. Свої
- Роман Тугашев, основатель проекта Уличная Еда
- Андрей Федорив, основатель агентства Fedoriv
- Максим Бахматов, управляющий партнер Unit.City
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– Номер вышел историческим. Мне было очень тяжело выставлять оценки. Даже когда у меня были определенные замечания, я думал только о том, что это чье-то дело жизни. Имею ли я право своей оценкой эти бизнес-крылья “подрезать”? 100 брендов-победителей – совсем не исчерпывающий список.
Это всего лишь ростки того самого малого, но великого бизнеса страны. И мы постараемся найти их, собрать вместе, поддержать, чтобы этот список рос каждый год в геометрической прогрессии, – отмечает Андрей Пышный, Председатель правления Ощадбанка.
Спецвыпуск стал знаковым для журнала: это первый номер за 11 лет существования журнала, который вышел полностью на украинском языке.
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