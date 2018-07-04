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30 см в диаметре! В Луцке нашли необычный гриб

На Волыне одному из местных жителей повезло найти полтора килограммовый гриб.

– Откровенно говоря, грибник я не такой уж опытный. И поэтому считаю, что мне просто повезло – собрал корзину грибов и вдруг увидел огромного подосиновика, – рассказывает Геннадий Гулько, передает Expres.

Читайте: Пора сажать. 10 овощей и фруктов, которые можно посадить на даче

Диаметр шляпки гриба составил 30 сантиметров, а вес ровно полтора килограмма.

Ранее Факты ICTV рассказывали, как выбрать овощи и фрукты и не отравиться химикатами.

Фото: ExpresDreamstime.

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