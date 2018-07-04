Боевики применили противотанковые управляемые ракеты под Водяным

За минувшие сутки боевики продолжили нарушать установленное перемирие по всей линии соприкосновения. Противник 17 раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе. Большинство обстрелов были неприцельными и непродолжительными. Потерь среди защитников Украины нет.
3 июля ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой.
Враг вел огонь с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных участках использовал вооружения БМП и противотанковые управляемые ракеты.
Запрещенное Минскими договоренностями оружие не применялось, сообщает штаб ООС.
Луганское направление
Неспокойно было в районе населенного пункта Крымское. Там враг применял БМП, ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Кроме того, противник проявил себя на Светлодарском направлении. Возле Новозвановки наши позиции обстреливались с крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Донецкое направление
Враг использовал вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Огневому воздействию подверглись защитники Авдеевки, Катериновки, Красногоровки и Троицкого.
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Мариупольское направление
Здесь наблюдалась наибольшее количество вражеских провокаций.
В районе населенных пунктов Широкино, Павлополь, Лебединское и Пищевик боевики открывали огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По защитниках Водяного противник применил противотанковые управляемые ракеты.
Напомним, в конце июня подразделения Объединенных сил освободили и взяли под контроль населенный пункт Золотое-4 в Луганской области.
Фото: Пресс-центр штаба АТО