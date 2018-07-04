День независимости США. Американский пример для Украины

Праздник фейерверков и парадов, а еще день, когда стоит задуматься, почему у них получилось, а мы до сих пор отстаем. 4 июля Америка отмечает День независимости. Факты ICTV рассказывают об истории успеха мультинациональной страны.

50 штатов, более трехсот миллионов жителей и сотни тысяч мечтателей, готовых в любой способ попасть в Америку. Как удалось стране, которую создали эмигранты, стать желанной для миллионов жителей мира? Ответ: за счет тех же мигрантов.

Американская мечта

Мигранты – ключевой залог успеха США. Они обеспечивают стране устойчивый рост населения и рабочий ресурс. В Америке ищут счастья не только низкоквалифицированные работники, но и представители интеллектуальных профессий.

Не останавливает иностранцев даже жесткая миграционная политика страны. Сейчас в США нелегалы ​​рискуют предстать перед судом, в то время, как их дети будут содержаться в специальных лагерях.

Так же не останавливают мигрантов бешеная конкуренция на рынке труда и перспектива жить в сверхсложных условиях. Люди рискуют, потому что Америка больше всего примеров историй успеха иностранцев.

Здесь и основатель Google Сергей Грин, и изобретатель-миллиардер Маск, и украинец, создавший популярный мировой мессенджер WhatsUpp Ян Кум.

Конечно же, далеко не все безоблачно в стране возможностей. Огромный поток представителей всех национальностей мира делает жителей толерантными и одновременно усиливает дискриминацию. Сейчас многие работодатели предпочтут при приеме на работу соотечественникам, а не иностранцам.

Наверное, главная причина, по которой люди рискуют и все таки едут в США – возможность жить и работать, зарабатывать деньги и планировать будущее. Если в Америке человек не нарушает закон, он сможет успешно реализоваться.

Языковой вопрос

Если к тому, чтобы быть привлекательной экономически для мигрантов, Украине до Соединенных Штатов далеко, то в языковой политике страны имеют общие черты.

Как ни странно, США не имеет официального языка. То есть по факту все общаются на английском, однако это не зафиксировано юридически. И это не является причиной для политических спекуляций, как в Украине.

Пример Америки является показательным, хотя бы потому, что в ходе борьбы за свою независимость страна формировалась из смеси европейцев, индейцев и африканцев.

Похожую историю имеет и наша страна, сформированная из нескольких славянских народностей и крымских татар на юге. Однако в Америке, в отличие от Украины, немалое количество иностранцев и коренное население не спекулируют вопросом языка и даже не пытаются повлиять на него.

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Еще будучи английской колонией, североамериканская страна начала проявлять освободительные настроения. Был и бойкот товаров из Англии, впоследствии переросший в разрыв отношений со страной.

А потом, после непродолжительных боев, было провозглашение независимости 4 июля 1776. Ее страна отстаивала шесть лет, в течение которых продолжалась война.

Это напоминает украинскую историю. Страны-колонизаторы никогда не спешили отпускать из-под своего контроля сателлиты. Но США, в отличие от Украины, прошли свой путь к независимости один единственный раз. И после его получения никому не позволили посягать на свои границы.

Американский дух

Украина продолжает отстаивать свою независимость до сих пор. Мы должны брать пример с американской сплоченности и духа нации, считает политолог Владимир Фесенко. Историю США создавали не только личности, но и целые общины. И именно они сыграли роль в становлении независимости.

– Разным общинам и штатам пришлось объединяться в борьбе за независимость. Они смогли самообъединиться, вышли за пределы своих общин, действовали вместе. В этом смысле у нас такой опыт есть, – говорит Фесенко.

Речь идет об Оранжевой Революции и Евромайдане. Однако, Украина до сих пор вынуждена защищаться от агрессора.

Одной из возможных причин этого политолог называет то, что наша страна получила независимость в 1991 году относительно легко. И это отличие от американской истории с ее бурным путем.

По мнению Фесенко, украинцы должны смотреть на американский пример объединения и не позволять внутренним конфликтам ослабить сплоченность против внешнего врага.

А еще американцам удалось построить страну снизу, всем обществом, тогда как в Украине государство строилась правящим классом. Возможно, это и является принципиальным отличием, которое помешало реальной независимости Украины.

Сплоченность украинцев не смогла построить сильную самостоятельную страну, ведь последняя революционная волна не принесла на вершину власти качественно новых политиков. Смена власти у нас традиционно означает лишь смену лиц.

Поэтому украинцам стоит обратить внимание и на американскую культуру выборов. Хотя голосуют в США традиционно только за представителей двух партий – демократов и республиканцев. Но подходят к выборам всегда ответственно, знают программы кандидатов и не позволят появиться в списке человеку с сомнительным прошлым.

А еще стоит поучиться предпринимательским навыкам американцев и их уверенности в собственных силах. Именно эти факторы позволили США освоить новые земли, создать новый порядок и новые дела.

Именно готовность открывать новые пути к развитию и обогащению и делают США одной из самых влиятельных экономик мира и самой популярной страной для жизни.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк