Грязевой гейзер на пляже Аркадия в Одессе возник, потому что ливневка выходит прямо в море.
В Одессе на главном пляже города Аркадии отдыхающие засняли грязевой гейзер. Он возник из-за особенностей ливневой канализации, сообщает Думская.
Сегодня к морю приехали сотрудники Украинского научного центра экологии моря и взяли пробы для мониторинга состояния акватории.
У побережья после непогоды скопилось много водорослей, платные пляжи убирают. Но на бесплатных пляжах гниют горы водорослей недельной давности, а в прибрежной зоне скопились нечистоты, смытые ливнем.
Грязь бьет из моря: очевидцы сняли на видео ливень на Аркадии в Одессе / 4 фотографии
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Напомним, в Одессе снесли платный пляжный комплекс на Чайке.
Фото: dumskaya.net
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