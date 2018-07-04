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Грязь бьет из моря: очевидцы сняли на видео ливень на Аркадии в Одессе

Грязевой гейзер на пляже Аркадия в Одессе возник, потому что ливневка выходит прямо в море.

В Одессе на главном пляже города Аркадии отдыхающие засняли грязевой гейзер. Он возник из-за особенностей ливневой канализации, сообщает Думская.

Сегодня к морю приехали сотрудники Украинского научного центра экологии моря и взяли пробы для мониторинга состояния акватории.

У побережья после непогоды скопилось много водорослей, платные пляжи убирают. Но на бесплатных пляжах гниют горы водорослей недельной давности, а в прибрежной зоне скопились нечистоты, смытые ливнем.

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Грязь бьет из моря: очевидцы сняли на видео ливень на Аркадии в Одессе / 4 фотографии

Читайте: Где можно купаться в Одессе: лучшие пляжи и как добраться

Напомним, в Одессе снесли платный пляжный комплекс на Чайке.

Фото: dumskaya.net

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