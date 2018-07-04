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Почти 50 украинских туристов снова застряли в Тунисе

Из Туниса сегодня не смогли вылететь 48 украинцев. Они смогут вернуться домой только в субботу.

Літак

Об этом сообщает в Facebook туроператор Oasis Travel и обещает оплатить размещение в отелях на три дня и обеспечить вылет домой.

– Туроператор покрыл пребывание 38 львовских и 10 киевских туристов в отелях Туниса на 3 дня и обеспечит вылет на Киев в субботу 7 июля 2018 года. Гостям из Львова будет предоставлен бесплатный трансфер Киев-Львов, – говорится в сообщении.

Читайте: Из Туниса вылетели последние самолеты с украинскими туристами – МИД

Напомним, 29 июня 850 украинских туристов не могли вылететь из Туниса в Украину.

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