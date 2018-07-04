Под Одессой массово высаживают пассажиров из поездов – причина

Во время масштабной аварии грузового поезда возле станции Веселый Кут в Одесской области пассажиров с билетами на промежуточной станции высаживали из поездов без объяснений и вариантов решения вопроса, как им добраться.

– Моя мама лично была выкинута из поезда в вечернее время в чужом городе. Ни один проводник не мог сначала ответить на вопрос – пройдет ли поезд через Подольск. Потом начальник поезда авторитетно заявил – да, пройдет, садитесь. В момент отправления поезда проводники выбрасывают красный стоп-флажок и спешно выпихивают всех, кто едет на все промежуточные станции до Вапнярки. Без альтернативы, без объяснений, в приказном порядке, – сообщает дочь одной из пассажирок Мария Зубкова в Facebook.

По словам Марии Зубковой, она позвонила на горячую линию Укрзализныци и спросила, как долго не будет возможности поехать в Подольск по Ж/Д-дороге.

– Мне ответили, что это неизвестно и сегодня точно такая возможность отсутствует. Я спросила, не собираются ли они предоставить автобусы, чтобы развести пассажиров, которых выкинули из вагонов, на что мне ответили – нет, конечно, – вспоминает Мария Зубкова.-

На данный момент в соцсети продолжают распространяться комментарии возмущенных пассажиров и людей, знакомых с ситуацией.

Представители УЗ утверждают, что пассажирам предложили альтернативный транспорт. Однако участники инцидента это отрицают.

– Всех пассажиров мы доставили в пункты назначения, были организованы перевозки альтернативным транспортом. Там, где не было пригородных электропоездов, мы привлекали автобусы, – рассказал заместитель начальника департамента пассажирских перевозок дальнего следования Укрзалызници Александр Красноштан, передает Обозреватель.

При этом чиновник отметил, что это сложное происшествие и требует тщательного расследования.

Напомним, на перегоне Ивановка-Веселый Кут в Одесской области сошли с рельсов сразу 14 вагонов. Движение временно приостановлено.

Фото: ГУ НП в Одесской области.