Налог на выведенный капитал: Порошенко подал в Раду закон

Президент Петр Порошенко подписал представление в Верховную Раду о рассмотрении законопроекта о налоге на выведенный капитал.

Глава государства сделал это во время встречи с представителями бизнеса, передает пресс-служба АП.

– Этот законопроект не имеет и не будет входить ни в какие противоречия с Международным валютным фондом, – сказал Порошенко.

По его словам, документ вступит в силу только тогда, когда в бюджете будут предусмотрены соответствующие компенсаторы, “потому что мы должны нести ответственность, что приоритетные расходы бюджета – имеются в виду расходы на оборону, на социальные сферу – будут гарантированно профинансированы”.

Президент заверил, что этот закон значительно упростит жизнь бизнесу, как это произошло в Эстонии.

Согласно проекту закона, налогом на выведенный капитал будут облагаться только те средства, которые выводятся из бизнеса. В то же время средства, которые реинвестируются в бизнес и прибыль, остаются в обороте предприятий, не облагаются налогом. То есть биизнесу не нужно платить 20% государству, а можно вложить эти деньги в развитие своей компании. Для иностранных инвесторов это означает, что налоговая ставка будет фиксированная – 15%, тогда как сейчас налоговая нагрузка на компании может составлять до 25%.

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К слову, сегодня Петр Порошенко подписал закон О валюте и валютных операциях.

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