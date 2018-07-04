Президент Украины Петр Порошенко подписал закон О валюте и валютных операциях.

Об этом он сообщил в Twitter.

– Подписал Закон О валюте и валютных операциях. Это – еще один акт экономической свободы и наша общая победа! – написал он.

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Закон позволит ускорить валютную либерализацию и предполагает концептуально новый подход к системе валютного регулирования и надзора – “разрешено все, что прямо не запрещено”. Он призван стать единым законодательным актом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране. В настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим валютный рынок, является декрет Кабмина О системе валютного регулирования и валютного контроля от 1993 года.

По оценке ряда экспертов, вступление в силу закона даст возможность украинцам инвестировать в ценные бумаги на глобальных рынках и размещать средства на счетах любых банков мира.

Напомним, Верховная Рада 21 июня приняла во втором чтении и в целом закон О валюте и валютных операциях.

Фото: Twitter/Петр Порошенко.