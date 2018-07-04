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Сексуальные и вооруженные: самые красивые полицейские Украины (ГОЛОСОВАНИЕ)

Сегодня, 4 июля, отмечают День Национальной полиции. Украинские полицейские отличаются не только своим профессионализмом, но и красотой.

Факты ICTV предлагают вам проголосовать за самого красивого копа Украины.

Смотрите: День Нацполиции: все о работе, рисках и зарплате

Ранее Факты ICTV писали, что в Нацполиции за несколько дней создали рабочие группы и механизм взаимодействия для работы на таможне.

Фото: national.police.uapatrolpolice_ualyudmila_milevichpolicesumy

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