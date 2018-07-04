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Швейцарский суд возобновил арест активов Газпрома

Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест принадлежащих Газпрому акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

Об этом сообщила пресс-служба Нафтогаза Украины.

Активы Газпрома будут оставаться под арестом до тех пор, пока будет рассматриваться апелляция Нафтогаза на решение о снятии ареста, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов.

– Акции были освобождены из-под ареста только на основании утверждений Nord Stream и Nord Stream 2 о том, что акции находятся за пределами кантона Цуг и, соответственно, вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из списка арестованных активов, – говорится в сообщении.

В НАК отмечают, что “теперь упомянутые активы не могут выводиться из юрисдикции соответствующего органа по взысканию долгов до окончательного решения по апелляции Нафтогаза.

Читайте: Расплата по долгам: английский суд заморозил активы Газпрома

Ранее Факты ICTV писали, что НАК Нафтогаз Украины обратился в Апелляционный суд Швеции, чтобы восстановить процедуру исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Фото: Dreamstime

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