Станцию метро Выставочный центр закроют на вход из-за Atlas Weekend

С 4 по 7 июля станция метро Выставочный центр будет закрыта на вход.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
Ограничение на вход вводится для избежания давки и накопление пассажиропотока.
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С 4 по 8 июля будет продлена работа маршрутов наземного общественного транспорта на 1 час, а именно:
– троллейбусных маршрутов №11к, 12, 43, 45;
– автобусного маршрута №56;
– автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси №208, 548.8.
К слову, с 3 на 4 июля киевское метро работало на 1 час дольше из-за выступления Олега Винника.
Фото: tov-tob.livejournal.com.
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