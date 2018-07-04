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Станцию метро Выставочный центр закроют на вход из-за Atlas Weekend

С 4 по 7 июля станция метро Выставочный центр будет закрыта на вход.

метро на атлас

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

Ограничение на вход вводится для избежания давки и накопление пассажиропотока.

Читайте: Atlas Weekend 2018: расписание фестиваля

С 4 по 8 июля будет продлена работа маршрутов наземного общественного транспорта на 1 час, а именно:

– троллейбусных маршрутов №11к, 12, 43, 45;

– автобусного маршрута 56;

– автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси №208, 548.8.

К слову, с 3 на 4 июля киевское метро работало на 1 час дольше из-за выступления Олега Винника.

Фото: tov-tob.livejournal.com.

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