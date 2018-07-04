Убийство полковника милиции Ерохина заказал экс-нардеп – Матиос

Правоохранители выяснили, что один из народных депутатов Украины, находившийся на этом посту в 2006 году, был заказчиком убийства работника департамента полиции по борьбе с организованной преступностью МВД, полковника милиции Романа Ерохина.

Заказ и убийство работника департамента полиции по борьбе с организованной преступностью МВД, полковника милиции Романа Ерохина были совершены еще 26 июля 2006 года.

Об этом рассказал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, пишет 24tv.

Поэтому, экс-нардепу сообщили о подозрении в совершении преступления.

Матиос напомнил, что это убийство было расследовано и его непосредственные исполнители были приговорены к лишению свободы сроком от 10 до 15 лет. Но организатор и заказчик этого убийства в то время установлен не был.

– Следствием установлено, что мотивами заказа и организации совершения указанного заказного убийства полковника милиции Ерохина стала месть за его профессиональную деятельность и желание помешать преступным действиям группы лиц, – рассказал Матиос.

В связи с этим народный депутат Украины решил отомстить Ерохину, ликвидировав непосредственно его как руководителя оперативной группы, для чего нашел и привлек 5 человек. Большинство из которых были действующими или бывшими сотрудниками правоохранительных органов. Они за значительное материальное вознаграждение согласились совершить убийство, – рассказал главный военный прокурор.

Читайте: Бабченко готов уехать в РФ в обмен на Сенцова

Он добавил, что заказчик преступления предоставил исполнителям огнестрельное оружие с глушителями, предоставил транспорт и деньги для подготовки и совершения убийства. Следовательно, злоумышленники похитили Ерохина и убили в салоне легкового автомобиля. После этого тело убитого милиционера закопали в лесу за пределами Киева.

– Сегодня сообщили о подозрении гражданину Ш. в организации и похищении человека с применением оружия, что вызвало тяжелые последствия. За эти преступления предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного заключения. Сейчас готовится подозрение, – заявил Матиос.

Напомним, Бориса Германа, которого подозревают в покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко, оставили под арестом.

Фото: 24tv