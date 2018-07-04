Украина передала в Международный суд списки боевиков-иностранцев

Украина передала в Международный уголовный суд списки иностранцев, воевавших на стороне России на Донбассе.

Об этом главный военный прокурор Анатолий Матиос сообщил в эфире 112 Украина.

– Мы (Военная прокуратура. – Ред.) передали в учреждения Международного уголовного суда через МИД списки установленных в ходе расследования уголовного производства об агрессивной войне против Украины со стороны северного соседа. Передали списки не только сербов, но и всех иностранцев: итальянцев, испанцев, албанцев. Их там немало, они называются ротами, взводами. Их там может быть 10-15 человек, но суммарно их количество составляет несколько сотен человек, – рассказал Матиос.

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Также главный военный прокурор заявил о “двойных стандартах”, которые иногда применяются к Украине со стороны других государств.

– Главное, что наемничество на территории суверенного государства карается законом всех государств, откуда они приехали. Но мы почему-то не слышали массовых процессов против этих лиц.

Двойные стандарты, которые иногда применяются относительно Украины, очень обидно поражают душу, – добавил Матиос.

Тем временем ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсации за долги по облигациям СССР.

Фото: УНИАН