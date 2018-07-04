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Украина нашла новый способ взыскать с Газпрома 172 млрд грн

Министерство юстиции Украины намерено нанять советника для анализа возможности взыскания с Газпрома штрафа в размере 172 миллиарда гривен в Нидерландах и Великобритании.

На территории Украины из Газпрома могут взыскать только 72 миллионов гривен в акциях дочернего предприятия российского газового монополиста Газтранзит, говорится в обьяснительной записке к постановлению правительства, передает Интерфакс-Украина.

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В то же время, продать акции Газтранзита в Украине с первого раза так и не удалось, поэтому их стоимость была снижена на 25% до второго аукциона.

Ранее Факты ICTV писали, что НАК Нафтогаз Украины обратился в Апелляционный суд Швеции, чтобы восстановить процедуру исполнения решения Стокгольмского арбитража.

Фото: Dreamstime.

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