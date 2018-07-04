Как выбрать овощи и фрукты и не отравиться химикатами

Сегодня почти все фермеры используют пестициды. Это защита от вредителей.

Сегодня почти все фермеры используют пестициды. Это защита от вредителей.

Важно, чтобы аграрии еще и соблюдали правила обработки полей. Главное из которых – не преувеличивать дозы. А это делают не все.

Бесконтрольное использование химикатов влияет не только на пчел. В этом году в ряде регионов начали массово гибнуть еще и коровы, которые паслись на обработанных полях.

Если такие ужасы творятся с пчелами и коровами, то, как же овощи с полей, обработанные химикатами, могут влиять на людей?



При термической обработке химикаты превращаются в определенные вещества, обладающие канцерогенными свойствами, и могут накапливаться и раздражать те же стенки кишки, стенки желудка.

Изобретатель из Ровенской области Иван, чтобы не опрыскивать на картофель яд против колорадского жука – решил создать так называемую жуколовку, которая собирает вредителей в механический способ.

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Зато есть еще и другие методы борьбы с вредителями. Например, оборачивание грядок сеном, которое те же колорадские жуки на запах не переносят.

Изобретательные фермеры делают своеобразные водные ловушки.

Впрочем, сейчас далеко не каждая семья может позволить себе органические овощи и фрукты с собственного огорода, у многих его просто нет, или не хватает времени им заниматься. Как же тогда уберечься от химикатов?

Не покупайте неестественно больших и идеально ровных овощей. У которых слишком яркая окраска.

Овощи и фрукты должны немного пахнуть.

Лучше покупать сезонную продукцию.

Стоит перестраховаться. Даже если продукты с пестицидами и нитратами попали на ваш стол – вред от них можно уменьшить.

В первую очередь мы должны немедленно промыть их большим количеством воды, смыть все вещества, которые возможно являются токсичными для нашего организма. Также еще необходимо замачивать овощи и фрукты в воде, иногда нужно замачивать несколько раз.

После того как мы замочили овощи, и промыли их проточной водой, дальше мы можем их еще раз промыть раствором соды. Эксперименты показали, он уничтожает до 90% остатков пестицидов.

Еще один важный совет – следует максимально счищать кожуру с овощей. А также удалять плодоножки и ботву. Там остается больше всего химикатов.

Специалисты говорят – паниковать, что вы употребляете овощи обработанные химикатами – не надо. Простые правила обезопасят вас от неприятностей.

Напомним, в детском лагере на Киевщине массовое отравление. Заболели 12 детей.