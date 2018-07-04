Как начать бизнес с 1 тыс. грн.

Украинка начала успешный бизнес всего с 1 тыс. грн. у себя дома, когда была в декрете.

Об этом рассказывается в сюжете Утра в большом городе.

Ольга Забаштанова у себя дома она начала выращивать микрозелень для кулинарии, так называют молодые ростки для различных блюд и салатов. Это горох, подсолнечник, люцерна, красная капуста, дайкон, редис, брокколи.

Ольга купила землю, семена и начала прямо у себя в квартире делать маленький город. Для этого пришлось много времени потратить на изучение ремесла.

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Зелень покупают как рестораны, так и эко-лавки.

На старт дела Ольга и ее подруга потратили только по 1 тыс. грн каждая. Эти расходы пошли на землю, семена и горшочки. И ни дня они не работали в минус. Ольга признается, что прибыль не слишком большая, но все окупается. Сейчас они ищут помещение для расширения бизнеса.

Ранее Факты ICTV писали, что в апреле 2018 средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций составила 8480 грн, что в 2,3 раза выше уровня минимальной заработной платы (3723 грн).