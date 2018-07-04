Какие предприятия загрязняют воздух и воду рядом – список рассекречен

Министерство экологии и природных ресурсов и группа активистов Save Dnipro презентовали первый экологический бот SaveEcoBot, который агрегирует экологические данные из любой области о конкретном предприятии.

Об этом сообщает пресс-служба Минприроды.

По словам министра экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, экобот мониторит: обновление данных о разрешениях на выбросы вредных веществ в воздух стационарными источниками предприятий-загрязнителей 1, 2 и 3 групп, специальные разрешения на пользование недрами и водопользование, а также информацию о лицензии на обращение с опасными отходами и данные о субъектах хозяйствования с налоговым долгом.

– Экологический бот – это пример синергии органов власти и общественной инициативы. Ранее эти реестры были закрыты, кроме реестра ОВД. Он заработал полгода назад. То есть у общественности не было возможности получать необходимую информацию. Сейчас Минприроды активно работает с открытием всех данных. Это один из главных наших приоритетов. Мы рассчитываем, что екобот станет помощником в этой истории, – отметил министр.

SaveEcoBot уже работает в Telegram и в ближайшее время будет доступен во всех других популярных мессенджерах: Facebook Messenger, Skype и Viber.

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Пользоваться экоботом может любой украинец – достаточно подписаться на услугу, которая является бесплатной. Информация об изменениях будет поступать в режиме онлайн.

Ранее Факты ICTV писали, что ученые составили список самых опасных для экологии городов мира.

Фото: Мінприроди