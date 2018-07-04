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Какой будет погода на Ивана Купала (КАРТА)

В ночь с 6 на 7 июля украинцы празднуют Ивана Купала. Будет ли погода способствовать проведению традиционных обрядов – в прогнозе Укргидрометцентра.

Погода на Івана Купала

На Ивана Купала, 7 июля, сильные дожди ожидаются на большей части территории Украины. В частности, осадки возможны на севере, в центре и на западе страны.

Одесса

В субботу, 7 июля, здесь будет сухо. Ночью 16-18, а днем ​​28-30 градусов тепла.

Донецк

Тоже без осадков. Ночью 14-16, днем, как и в Одессе, до +30.

Харьков

В бывшей столице Украины погода также будет способствовать гаданию на венках и прыжкам через костер. Ночью сухо и до +16, а днем ​​26-28 выше нуля.

Днепр

Ночью без осадков и 15-17 градусов тепла, а днем ​​ожидается дождь и до +27.

Львов

В ночь на Ивана Купала и днем ​​- сильные дожди. Температура ночью 14-16, а днем ​​24-26 выше нуля.

Киев

В столице ночью без осадков, а днем ​​дождь. Температура, как во Львове: ночью 14-16, а днем ​​до +26.

На воскресенье, 8 июля, синоптики прогнозируют дожди почти везде, кроме юга Украины.

Ожидается также небольшое похолодание: на западе и севере +24, в центре +25, на востоке – до +28.

И только на юге температура останется неизменной – до +30.

В Киеве дождь, ночью 14-16, а днем ​​22-24 градуса тепла.

Читайте: 5 способов гадания на Ивана Купала

Факты ICTV предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете традиции и обряды, которые сопровождают один из самых загадочных славянских праздников – Ивана Купала.

Фото: dreamstime.com

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