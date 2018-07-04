Какой будет погода на Ивана Купала (КАРТА)

В ночь с 6 на 7 июля украинцы празднуют Ивана Купала. Будет ли погода способствовать проведению традиционных обрядов – в прогнозе Укргидрометцентра.
На Ивана Купала, 7 июля, сильные дожди ожидаются на большей части территории Украины. В частности, осадки возможны на севере, в центре и на западе страны.
Одесса
В субботу, 7 июля, здесь будет сухо. Ночью 16-18, а днем 28-30 градусов тепла.
Донецк
Тоже без осадков. Ночью 14-16, днем, как и в Одессе, до +30.
Харьков
В бывшей столице Украины погода также будет способствовать гаданию на венках и прыжкам через костер. Ночью сухо и до +16, а днем 26-28 выше нуля.
Днепр
Ночью без осадков и 15-17 градусов тепла, а днем ожидается дождь и до +27.
Львов
В ночь на Ивана Купала и днем - сильные дожди. Температура ночью 14-16, а днем 24-26 выше нуля.
Киев
В столице ночью без осадков, а днем дождь. Температура, как во Львове: ночью 14-16, а днем до +26.
На воскресенье, 8 июля, синоптики прогнозируют дожди почти везде, кроме юга Украины.
Ожидается также небольшое похолодание: на западе и севере +24, в центре +25, на востоке – до +28.
И только на юге температура останется неизменной – до +30.
В Киеве дождь, ночью 14-16, а днем 22-24 градуса тепла.
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Факты ICTV предлагают вам проверить, насколько хорошо вы знаете традиции и обряды, которые сопровождают один из самых загадочных славянских праздников – Ивана Купала.
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