Какое будущее ожидает Украину в высокотехнологичном мире

Экономисты с мировым именем, известные бизнесмены, инвесторы и визионеры соберутся в Киеве 18–19 октября 2018 года на одно из главных бизнес-событий Украины — Киевский международный экономический форум (КМЭФ).

Основной темой пятого юбилейного КМЭФ станет будущее стран в высокотехнологичном мире. Поэтому особое внимание на мероприятии будет уделено новейшим технологиям. Эксперты из разных сфер деятельности предоставят свои прогнозы относительно того, как искусственный интеллект, роботизация, блокчейн и другие технологии повлияют на бизнес и общество. Тема реализованных хай-тек-проектов также будет находиться в центре внимания форума — ей будет посвящена выставочная зона площадью более 1000 кв. м.

Кроме того, участников КМЭФ ждут дискуссии о развитии экономики — промышленности, финансовой системы и образования и пр. Среди тем панельных дискуссий: вызовы Четвертой промышленной революции, фэйр-плей на глобальных рынках, развитие экспорта — от сырья до продуктов с добавленной стоимостью, стратегии инклюзивного роста, будущее агробизнеса и т. п.

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– Стратегия форума — собрать вместе в рамках одной коммуникационной платформы лидеров бизнеса, власти, общества и международного экспертного сообщества, чтобы определить наиболее эффективный путь развития Украины и вызовы на этом пути. И такой подход успешно работает — КМЭФ доказывает это уже пятый год подряд, — комментирует Юрий Пивоваров, председатель оргкомитета Киевского международного экономического форума.

В рамках подготовки к КМЭФ-2018 будет проведена целая серия бизнес-мероприятий. Первым из них, который состоялся 1 марта этого года, стал public talk с основателем инвестиционной группы UFuture и фонда K.Fund Василием Хмельницким. А уже 30 марта Киевский международный экономический форум совместно с Украинской ассоциацией Римского клуба провел конференцию Экономическое будущее Украины, которая объединила энергию молодежи вокруг идеи сбалансированного экономического развития.

История КМЭФ

На первом КМЭФ, который состоялся в 2014 году, были обозначены контуры структурных реформ, необходимые нашей стране для экономического прорыва. В ходе КМЭФ-2015 эксперты определили наиболее действенные инструменты для этого прорыва. Главным выводом стал совет Украине не отдавать экономику в жертву свободного рынка, а целенаправленно управлять ею с помощью треугольника власть — бизнес — общество. Форум 2016 года был посвящен стратегическим вопросам: как привлечь в нашу страну инвестиции и как Украине стать частью глобального процесса Четвертой промышленной революции.

Для участия в четвертом форуме, собравшем в октябре 2017 года 113 спикеров из 30 стран мира, более 1200 гостей и 210 представителей СМИ, в Киев приехали многочисленные делегации потенциальных инвесторов, которые ознакомились с бизнес-возможностями Украины. Таким образом, Киевский международный экономический форум работает над улучшением репутации страны в мире, а многие предприниматели находят во время его работы партнеров, клиентов и новые контакты для развития бизнеса.

За новостями КМЭФ можно следить на сайте форума и на его официальной странице в Facebook.