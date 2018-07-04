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Факты / Украина / Вместо смеха и веселья: во что превратился Казантип в Крыму/

Вместо смеха и веселья: во что превратился Казантип в Крыму

На месте проведения популярного фестиваля КаZантип после прихода оккупантов осталась одна разруха.

В интернете обнародовали свежее видео из Поповки (оккупированный Российской Федерацией Крым), которая ранее была известна как место проведения популярного фестиваля КаZантип.

Соответствующий ролик размещен на странице Zello-XOXMA в Twitter.

‏- Вы только посмотрите, во что Россия превратила Казантип. Счастье там больше не живет. Вместо смеха, радости и веселья туда пришел проклятый русский мир, – говорится в описании видео.

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Напомним, 4 марта 2016 года оккупанты запретила проводить КаZантип на полуострове. Позже там случился огромный пожар.

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