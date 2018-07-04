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Зато Ленин “живой”: как остановилось время на оккупированной Луганщине

В сети опубликовали свежие фотографии из Первомайска, оккупированного российскими оккупационными войсками.

Соответствующие фото появились в аккаунте Хрустальный Луч в Twitter.

– Первомайск. Четыре года без цивилизации, опустошение, трава, выросшая из асфальта, по которому некому ходить, зато Ленин “живой”, – подписали фотоподборку.

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Зато Ленин “живой”: как остановилось время на оккупированной Луганщине / 8 фотографий

Читайте: Боевики применили противотанковые управляемые ракеты под Водяным

Напомним, на временно оккупированной территории Луганской области во время выполнения работ погибли двое заключенных.

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