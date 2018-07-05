13 друзей избирателя. Почему не удается провести голосование за членов ЦИК

Состав нынешней Центральной избирательной комиссии в обновлении нуждался уже 4 года. Семилетний срок полномочий большинства членов ЦИК истек в 2014 году. Кто сейчас претендует на их должности, расскажут Факты ICTV.

До выборов президента Украины остается меньше года. А это значит, что 13 членов ЦИК из 15, которые продолжают работать, требуют замены.

Нынешняя комиссия находится в уникальном состоянии. Она должна была прекратить работу 1 июня 2014 года. Но потому, что все процедуры, связанные с предыдущими выборами президента, на тот период еще продолжались, в закон о ЦИКе были внесены изменения. Они дали право действующему составу работать до момента избрания преемников.

На что влияет ЦИК

Комиссия занимается организацию избирательного процесса на выборах президента, народных депутатов и председателей местных советов. Она возглавляет все территориальные комиссии.

Функции ЦИК исключительно сервисные. Это обеспечение достоверных результатов, а также осуществление контроля или управления смежными процессами, такими как ведение государственного реестра избирателей и подготовка потенциальных членов комиссий низшего уровня.

Нынешний состав

Учитывая, что последний раз кандидатов в комиссию выбирали еще в 2007 году, ее состав сейчас местами выглядит, как привет из прошлого, ведь части партий на политическом горизонте Украины уже нет.

Яркий пример – глава ЦИК Михаил Охендовский, представляющий Партию регионов. Его заместитель – еще один представитель силы, которой в парламенте уже нет – Андрей Магера с Нашей Украиной.

Единственная партия, которая и сейчас представлена ​​в комиссии, правда уже под другим названием, – БЮТ в лице Жанны Усенко-Черной. Секретарь комиссии – регионал Татьяна Лукаш.

Остальные члены комиссии:

3 представителя Партии регионов

3 представителя БЮТ

1 представитель УДАРа

1 представитель Свободы

1 представитель Блока Литвина

1 представитель КПУ

1 представитель СПУ

Несмотря на парадоксальный для Украины образца 2018 года состав, комиссия особых нареканий на свою работу не вызвала. Она справилась с выборами 2014-2015 годов, осложненными обеспечением волеизъявления жителей оккупированных территорий.

Кандидаты

Начало обновления состава ЦИК дало подписанное президентом письмо об увольнении с должности членов Центральной избирательной комиссии в связи с окончанием срока их полномочий.

Однако после этого началась волокита. Сначала об отсутствии в списке кандидатур заявила Батькивщина, а впоследствии и Оппозиционный блок. В результате партия Юлии Тимошенко получила место для своего кандидата.

Таким образом парламент должен проголосовать за 14 кандидатур. 6 мест получили представители БПП, 3 – Народного Фронта, по одному представителю имеют Видродження, Батькивщина, Самопомич, Воля Народа и Радикальная Партия.

Останутся в составе ЦИК и 2 представителя из прежнего состава, у которых еще не истек семилетний срок работы.

Что мешает обновлению

Одной из возможных причин может быть то, что Оппозиционный блок пока так и не получил своего представителя в ЦИК. Отсутствие одной из парламентских сил в составе ЦИК противоречит рекомендациям ПАСЕ. Ассамблея советует Украине представить в составе комиссии все фракции.

Осложняет ситуацию и то, что голосовать народные депутаты должны не пакетом, а за каждого кандидата отдельно.

Несмотря на то, что 5 партий имеют по одному месту в комиссии, а кандидатур на 13 мест в ЦИК целых 14, можно предположить, что в случае провала голосования за своего кандидата, партия, у которой есть только одно кресло в комиссии, откажется голосовать за другого.

Наверное, предчувствуя сегодняшний демарш, в Раде определились, как работать в случае провала голосования. Представитель президента в Раде Ирина Луценко сообщила, что если какой-то из кандидатов не наберет достаточное количество голосов, то его функции временно исполнять будет член ЦИК предыдущей каденции.

Фото: dreamstime, униан

Яна Семенюк