40 гривен за доллар. В НБУ назвали 2 угрозы для падения гривны

Нацбанк подготовил сценарии, согласно которым стабильность гривны оказывается под угрозой в случае прекращения сотрудничества с МВФ и падение мировых цен на металлы.

Об этом говорится в статье на Экономической правде.

Базовый сценарий, при котором Украина и в дальнейшем будет сотрудничать с МВФ, а цены на металлы на мировом рынке не будут падать, предполагает, что средний курс гривны к доллару в 2018 году будет на уровне 26,5, а в 2019 году – 27 грн за доллар.

В случае прекращения сотрудничества с МВФ национальная валюта в конце 2018 года опустится до отметки 31,8 грн за доллар, а в конце 2019 – до 33,7.

Если прекращение сотрудничества с МВФ будет сопровождаться одновременным падением цен на металлы, в 2018 году гривна может упасть до уровня 40,8 грн за доллар, а к концу 2019 года укрепится до уровня 39,4 грн за доллар.

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Индекс потребительских цен, по базовому сценарию НБУ, должен вырасти на 8,9% в годовом выражении по итогам 2018 года.

Без сотрудничества с МВФ он достигнет 13,1%. Если это дополнится падением цен на металлы, инфляция составит 17,5%.

На фоне бюджетных проблем и прекращения программы МВФ могут существенно усилиться панические настроения населения, что приведет к стремительной девальвации гривны. Это усилит долговую нагрузку на правительство и частный сектор.

К слову, на запрос издания НБУ официально не подтвердил и не опроверг наличие таких сценариев.

Ранее аналитики ГК FOREX CLUB сделали прогноз по курсу доллара в июле 2018.