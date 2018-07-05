Членство в ЕС и НАТО: Порошенко подписал закон о нацбезопасности

Закон о нацбезопасности Украины, который определяет в числе фундаментальных национальных интересов обретение членства в ЕС и НАТО, подписан президентом Петром Порошенко.

Глава государства подписал документ на заседании СНБО, передает Интерфакс-Украина.

– Над этим законом украинская власть и международные партнеры работали 2 года. И впервые в истории данным законом вводится взаимосовместимость в секторах безопасности и обороны Украины с оборонными возможностями НАТО, – сказал Порошенко.

По его словам, законом определены фундаментальные национальные интересы Украины – “то, что армия должна защищать”.

– Первое – это государственный суверенитет и территориальная целостность, независимость нашего государства, конституционный строй и недопустимость вмешательства во внутренние дела страны, – отметил президент.

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Напомним, 21 июня Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом внесенный президентом законопроект №8068 о национальной безопасности Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после публикации, а в части назначения гражданских лиц министром обороны и его заместителями, он вступает в силу с 1 января 2019 года. Еще ряд положений – с 1 января 2021 года.

Фото: прес-служба АП