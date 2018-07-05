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Почему у украинцев мизерные пенсии – ответ Минсоцполитики

Украинцы получают мизерные пенсии из-за низкого уровня официальных доходов и теневой экономики (занятости).

Старість

Размер пенсий полностью соответствует уровню официальных доходов населения, сообщили в Минсоцполитики.

– Во-первых, уровень доходов напрямую влияет на размер отчислений в Пенсионный фонд и выплату пенсий сегодняшним пенсионерам.

Во-вторых, он так же влияет на размер будущей пенсии тех, кто платит эти взносы сегодня.

То есть, мизерные пенсии являются прямым следствием мизерных официальных доходов, – рассказывают в ведомстве.

В Минсоцполитики отметили, что взносы в пенсионную систему уплачиваются только с декларируемой части заработка, а теневой рынок не участвует в пенсионной программе. Вместе с тем, он составляет около 30% экономики Украины.

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– Как повысить пенсии? Ответ очевиден – увеличить официальные доходы населения из-за роста зарплат и проведя детенизации экономики.

Именно такой путь решения проблемы определило и внедряет правительство, – добавили в ведомстве.

Кстати, чернобыльцам и людям с большим трудовым стажем могут повысить пенсии уже в конце 2018 года.

Фото: Рixabay

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