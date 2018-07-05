Что делать, если потерял паспорт за границей – пошаговая инструкция (ИНФОГРАФИКА)

Если вы находитесь за границей и у вас украли или вы потеряли загранпаспорт, то необходимо как можно скорее обратиться в местную полицию, а затем в дипломатическое представительство Украины.

Для оформления удостоверения для выезда за границу заявитель должен представить в дипломатическое учреждение следующие документы:

заявление-анкету;

документ (протокол, справку), выданный компетентным органом иностранного государства, подтверждающий факт обращения лица по утере или краже документа, удостоверяющего личность и подтверждающего его гражданство Украины;

документ, удостоверяющий личность, подтверждающий гражданство Украины и/или дает право на выезд из Украины и въезд в Украину (в случае наличия);

свидетельство о рождении ребенка, если оформляется удостоверение ребенку или данные о ребенке вносятся в удостоверение законного представителя;

две цветные фотографии ребенка размером 3,5 х 4,5 (в случае внесения в удостоверение законного представителя данных о ребенке);

одну цветную фотографию размером 10х15 сантиметров для сканирования;

документ, подтверждающий уплату консульского сбора, либо оригинал документа об освобождении от его уплаты.

Оформление и выдача удостоверения осуществляются в течение 1 рабочего дня, но не более чем 5 рабочих дней со дня предоставления всех документов и получения консульским должностным лицом и уплаты консульского сбора.

В случае необходимости направления письменного запроса в территориальные подразделения Государственной миграционной службы Украины с целью идентификации личности срок оформления удостоверения может быть продлен до момента получения ответа на запрос, но не более 30 дней.

За оформление удостоверения взимается консульский сбор.

Гражданин Украины может быть освобожден от уплаты консульского сбора при наличии обстоятельств, доказывающих его несостоятельность оплатить консульский сбор за выдачу удостоверения.

В случае, если гражданин Украины потерял документ в стране, на территории которой отсутствует дипломатическое учреждение, оформленное удостоверение можно получить почтой, если это разрешается законодательством такой страны.

Лайфхаки:

дома сделайте ксерокопии и фотокопии паспортов. Фотокопии лучше хранить под паролем в интернет-облаке или почте;

держите несколько фото про запас, в экстренной ситуации они понадобятся в посольстве;

в отеле документы и деньги хранить в сейфе;

перед поездкой запишите себе адрес и контакты консульства Украины в стране, в которую вы направляетесь.

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Ранее Факты ICTV писали, что в Украине признали недействительными более 450 загранпаспортов.

По материалам: Департамента консульской службы МИД Украины

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