Дороги по китайским технологиям. Сколько Украина потратит на новые автострады

В течение этого года дороги территориального значения передадут на баланс областей. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Факты ICTV собрали информацию о том, кто теперь будет отвечать за ремонт украинских дорог.

С начала года на областной уровень государство передало 123 тысячи километров дорог. Теперь за их состояние отвечают областные администрации. В то же время в Мининфраструктуры сообщили, что на содержание этих дорог выделяют треть Дорожного фонда.

С кого спрашивать

Сам министр предлагает спрашивать о качестве дорог с руководителей областей. На своей странице в соцсети он приводит рейтинг территорий по размеру использования денег на ремонт дорог.

Худшая ситуация – в Черкасской области, где на конец июня совсем не использовали средств на ремонт. Состояние дорог там хорошо видно на следующем видео.

Лидеры рейтинга – Киев, Ивано-Франковская и Хмельницкая области. Там уже более половины денег на ремонт территории освоены.

Где будут латать дороги в этом году

Если за автодороги местного значения отвечают территории, то дороги государственного уровня должно обновлять Госагенство автомобильных дорог. Это три международных артерии и две национальные.

Работы ведут на следующих направлениях:

Харьков – Ахтырка

Харьков – Славянск – Краматорск

Чугуев – Меловое

Одесса – Рени

Кропивницкий – Николаев

Днепр – Кривой Рог – Николаев

Ровно – Луцк – Устилуг

Житомир – Винница

Ивано-Франковск – Стрый

Житомир – Хмельницкий – Черновцы

В общем, в 2018 году продолжаются ремонты на направлениях, начатых в прошлом году.

Кто ремонтирует дороги

Бюджет, выделенный на дороги областей в этом году, составляет 11 миллиардов гривен без учета финансов местных бюджетов. На все дороги Украины в 2018 году выделяется 47 миллиардов гривен.

До конца года в Украине отремонтируют 218 дорог

Бороться за право осуществлять ремонт дорог могут частные организации. Это не обязательно должны быть отечественные компании.

Например, в конце прошлого года Укравтодор подписал контракт с китайским подрядчиком. За полтора года компания должна отремонтировать 164 километра дорог на 95,5 миллионов долларов.

Другая зарубежная компания – из Турции, выиграла 7 тендеров на 2,3 миллиарда гривен. Это уже не первая победа зарубежного подрядчика.

Отечественным компаниям сложно конкурировать с зарубежными подрядчиками. Турецкие автодороги во всемирном рейтинге дорог на 30 месте, что на сто пунктов выше, чем наши трассы. Китайские – на 42 месте.

При этом Восточная страна славится своими бетонными дорогами, которые служат более 20 лет. При их возведении проектировщики учитывают нагрузки и рост экономики, что приводит к увеличению автомобилей на дорогах.

Контроль качества

Премьер-министр Владимир Гройсман неоднократно говорил о наказании для недобросовестных подрядчиков. Те из них, которые некачественно выполнили ремонт, должны ликвидировать недостатки за свой счет.

Контроль качества выполненных работ на дорогах осуществляет заказчик. На трассах государственного значения это делают дорожные службы, на международных дорогах, которые обновляются за счет иностранных доноров – организации, финансирующие работы, на территориальных – местные власти.

А также каждый это может делать каждый гражданин. Проблема в том, что некачественную работу трудно доказать без специального оборудования и экспертных заключений.

Между тем, в Кабмине уже готовы к кадровым изменениям. Глава Минифраструктуры сообщил, что хочет заменить до 5 руководителей областных автодоров, где качество дорог не соответствует количеству использованных на них денег.

Когда накажут халтурщиков

Ревизию ремонта дорог проводят дважды в год. В начале и в конце – после завершения сезона работ на дорогах. По результатам первой проверки обнаружили трещины, шелушение и хрупкость на 136 объектах с почти 500 отремонтированных. Более половины из недостатков подрядчики уже устранили.

Еще один метод наказания от государства – копейкой. Территории, которые не используют выделенные на ремонт средства, рискуют остаться без финансирования. То есть дороги, которые и без того требуют обновления, из-за промедления распорядителей могут остаться без перспективы быть отремонтированными.

Прицельный контроль за ходом ремонта, рекордные для Украины вливания дают надежду на то, что отечественные дороги наконец перестанут быть головной болью водителей.

Однако масштабы разбитых дорог не добавляют оптимизма. В Укравтодоре подсчитали, что на ремонт всех отечественных дорог необходимо 2 триллиона гривен.

Коррупция в дорожной отрасли, ремонты “на бумаге” и недобросовестность подрядчиков отбрасывают решения проблемы украинских дорог на сотни километров назад.

Фото: facebook, dreamstime

Яна Семенюк