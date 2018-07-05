PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Дожди с грозами и жара: прогноз погоды на выходные (КАРТА)/

Дожди с грозами и жара: прогноз погоды на выходные (КАРТА)

На выходных, 7 и 8 июля, по всей Украине пройдут дожди с грозами. Температура воздуха будет держаться в пределах 24 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 7 июля, дожди охватят западную Украину и частично центральную часть страны. В западных областях температура воздуха днем 23-28 градусов тепла, ночью 14-16 градусов выше нуля.

На юге страны солнечно и тепло. Днем столбики термометров поднимутся до +31 градуса. Ночью холоднее – 17-19 градусов выше нуля.

В восточных областях тоже солнечно. Днем – 24-27 градусов выше нуля, ночью – +14-19 градусов.

В центральной Украине будет дождить в Черкассах и Кропивницком. Там днем 25-27 градусов выше нуля, ночью +14-16.

В Киеве без осадков. Днем 26-28 выше нуля, ночью – +15-17 градусов.

В воскресенье, 8 июля, дожди охватят всю Украину. Однако осадки не принесут похолодания.

На западе днем 23-25 градусов выше нуля, ночью – +13-15 градусов.

На востоке пройдут дожди с грозами. Там днем 27-29 выше нуля, ночью – 17-19 градусов.

На юге страны также ожидаются осадки. Днем +26-30 градусов, ночью +18-20 градусов.

В центральных областях днем +25-27 градусов, ночью +14-17.

В Киеве пройдут дожди. Днем 24-26 градусов, ночью 15-17 градусов.

Читайте: Готовьте зонтики! Подробный прогноз погоды на июль

К слову, ранее мы писали, какой будет погода на Ивана Купала.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Погода в Украине на сегодня, 5 июля (КАРТА)
Погода на Івана Купала
Какой будет погода на Ивана Купала (КАРТА)
Прогноз погоды в Украине на сегодня, 4 июля (КАРТА)
Погода в Украине на сегодня, 3 июля (КАРТА)
Небольшое потепление и дожди: прогноз погоды на неделю (КАРТА)
Штормовое предупреждение по Украине: где ждать ливни и шквалы
ивано-франсковск
Ливень в Ивано-Франковской области разрушил 9 км дорог и повредил 9 мостов
непогода в киеве
Непогода в Украине: без света почти 400 сел, отменены десятки авиарейсов
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка