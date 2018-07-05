Дожди с грозами и жара: прогноз погоды на выходные (КАРТА)

На выходных, 7 и 8 июля, по всей Украине пройдут дожди с грозами. Температура воздуха будет держаться в пределах 24 градусов тепла.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 7 июля, дожди охватят западную Украину и частично центральную часть страны. В западных областях температура воздуха днем 23-28 градусов тепла, ночью 14-16 градусов выше нуля.

На юге страны солнечно и тепло. Днем столбики термометров поднимутся до +31 градуса. Ночью холоднее – 17-19 градусов выше нуля.

В восточных областях тоже солнечно. Днем – 24-27 градусов выше нуля, ночью – +14-19 градусов.

В центральной Украине будет дождить в Черкассах и Кропивницком. Там днем 25-27 градусов выше нуля, ночью +14-16.

В Киеве без осадков. Днем 26-28 выше нуля, ночью – +15-17 градусов.

В воскресенье, 8 июля, дожди охватят всю Украину. Однако осадки не принесут похолодания.

На западе днем 23-25 градусов выше нуля, ночью – +13-15 градусов.

На востоке пройдут дожди с грозами. Там днем 27-29 выше нуля, ночью – 17-19 градусов.

На юге страны также ожидаются осадки. Днем +26-30 градусов, ночью +18-20 градусов.

В центральных областях днем +25-27 градусов, ночью +14-17.

В Киеве пройдут дожди. Днем 24-26 градусов, ночью 15-17 градусов.

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