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Газовые переговоры ЕС, Украины и России – дата

Трехсторонние переговоры по газу при участии Евросоюза, Украины и России пройдут 17 июля.

Газ Україна

Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович, передает Интерфакс-Украина.

– Конструктивное и стабильное сотрудничество между Россией и Украиной в области энергетики имеет первостепенное значение как для обеих стран, так и для Европейского Союза. Необходимость долгосрочного транзита российского газа через Украину в ЕС надежным, коммерчески жизнеспособным путем является неотъемлемой частью этого, – отметил он.

По его словам, Украина и РФ будут представлены на переговорах, как от правительств, так и от коммерческих организаций.

– Наша цель – согласовать нашу долгосрочную повестку дня, а также методику нашей работы, – сказал Шефчович.

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При этом он отметил, что переговоры будут сложными.

– Трехсторонний процесс является наиболее эффективной платформой для поиска удовлетворительного решения газовых вопросов, важных для заинтересованных сторон, и транзита газа через Украину после 2019 года, – подытожил еврочиновник.

К слову, Владимир Путин недавно заявил, что Россия не откажется от транзита газа через Украину после завершения контракта в 2019 году.

Фото: dreamstime

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