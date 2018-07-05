Кастрация и пожизненное заключение. Законопроект о защите детей от половых преступлений

В Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект №6607 о введении Единого реестра лиц осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего.

Об этом говорится на официальном сайте Верховной Рады.

Основные изменения, которые произойдут в случае принятия законопроекта:

1. Будет создан реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и неприкосновенности малолетней или малолетнего. Лиц, поступающих на работу в детские учреждения, будут проверять через этот реестр.

2. Усиливается ответственность за половые преступления против детей. Изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет. Повторное совершение преступления будет наказываться пожизненным лишением свободы.

3. Вводится химическая кастрация как “добровольное мероприятие медицинского характера”.

Справка. Химическая кастрация – это уколы и таблетки, которые имеют определенное время действия.

Согласно законопроекту химическая кастрация может применяться только к лицам больных педофилией. Факт болезни подтверждает психиатр.

Поэтому, законопроект разделяет лиц осужденных за половые преступления против детей на две группы: здоровые и больные на педофилию. Здоровые будут отбывать наказание в соответствии с приговором. А больные на педофилию будут иметь возможность часть наказания добровольно заменить на химическую кастрацию.

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Напомним, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому 16 лет признается минимальным возрастом полового совершеннолетия.

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