Самолет, который 14 июня совершил аварийную посадку в Жулянах, после расследования решили утилизировать.

Об этом сообщает в Facebook администрация аэропорта Киев.

– Аварийный самолет MD-83 авиакомпании Bravo сегодня погрузили на трейлер и оттранспортировали на специальную площадку. После проведения необходимых для расследования инцидента экспертиз, MD-83 готовят к утилизации. Ранее с самолета были сняты двигатели, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в операции участвовали службы аэропорта и пожарные бригады.









Самолет после аварии в Жулянах утилизируют / 5 фотографий

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Напомним, вечером 14 июня самолет компании Bravo, который выполнял рейс Анталия-Киев, при посадке в аэропорту Киеввыкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 169 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал. Аэропорт не работал почти 5 часов.

Фото: Аеропорт Київ