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Таможенный контроль для бизнеса упрощен

Рада приняла законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины относительно внедрения механизма единого окна и оптимизации осуществления контрольных процедур при перемещении товаров через таможенную границу Украины.

Внедрение единого окна позволит упросить процедуру торговли и сократит время для оформления товаров через однократное представление предприятием сведений, которые должны использоваться всеми контролирующими органами, сообщает Правительственный портал.

Закон отменяет обязательность дублирования подачи документов в бумажной форме.

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Также на таможне убрали радиологический контроль, который сейчас осуществляют экологи.

Кроме того, законопроект вводит в украинское законодательство часть положений Конвенции о совместном режим транзита NCTS.

Напомним, Кабмин Украины с 21 июня по 31 декабря 2018 реализует экспериментальный проект по созданию условий для предупреждения уклонения от уплаты таможенных платежей.

Фото: dreamstime

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