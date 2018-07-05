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На Почтовой площади создадут музей – постановление Рады

Верховная Рада обязала Кабмин вносить артефакты, найденные во время раскопок на Почтовой площади в Киеве, в Госреестр недвижимых памятников Украины по категории Памятники национального значения.

За законопроект №8541 проголосовали 294 депутата.

Законопроектом предлагается поручить Кабмину принять необходимые меры для сохранения объектов историко-культурного наследия на Почтовой площади в Киеве, занести объект культурного наследия Дом прибрежного городского квартала Средневекового Киева в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории Памятники национального значения.

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КГГА рекомендуется принять исчерпывающие меры для информирования общественности об объективном текущем состоянии музеефикации объекта культурного наследия и широкого обсуждения дальнейших шагов с целью уменьшения социальной напряженности.

Авторский коллектив составляют Николай Княжицкий, Виктор Еленский (фракция Народный фронт), Ирина Подоляк (Самопоміч) и Сергей Тарута (внефракционный).

Напомним, в 2013 году столичное руководство разрешило ООО Хенсфорд-Украина построить на Почтовой площади подземный торгово-развлекательный центр. Однако во время подготовки котлована была обнаружена деревянная улица времен Киевской Руси XI-XII веков. С 2015 года здесь работали археологи, которым удалось обнаружить целый исторический квартал.

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