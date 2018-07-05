“Перемирие” на Донбассе: огонь не прекращается, есть раненые

Боевики продолжают игнорировать перемирие. За минувшие сутки противник три раза открывал огонь по нашим бойцам. Потерь нет, есть раненные.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Луганское направление

Неспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где враг применял 82-мм миномет, вооружения БМП, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы, а защитники Причепиловки были обстреляны из автоматического гранатомета.

Противник также проявил себя на Светлодарском направлении. Там наши позиции обстреливались из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В результате двое наших бойцов были ранены.

На Горловском направлении враг стрелял по защитниках Зайцевого и Южного из автоматических и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате активных действий врага ранения получили 2 украинских военнослужащих.

Один диверсант погиб, подорвавшись на взрывном устройстве, еще 6 – были ранены.

Донецкое направление

Враг проявил активность, используя гранатометы и стрелковое оружие. Огневому воздействию подверглись защитники Авдеевки, Невельского и Новомихайловки.

Мариупольское направление

На Мариупольском направлении враг продолжил провокационные действия, пытаясь заставить наших военнослужащих открыть огонь. В районе населенного пункта Талаковка противник открывал огонь из 120-мм миномета и ручных противотанковых гранатометов. Также под обстрелами находились наши позиции у Водяного, Павлополя, Лебединского и Широкиного.

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Напомним, 27 июня Трехсторонняя контактная группа заявила о поддержке режима прекращения огня на Донбассе с 1 июля – в связи с началом сезона уборки урожая.